Le méga-barrage éthiopien de la Renaissance a achevé sa troisième phase de remplissage

La réservoir contient désormais 22 milliards de m3 d'eau, soit un tiers de son volume total. La deuxième turbine, sur les 13 prévues, a été mise en route. Le chef du projet a assuré que les travaux de génie civil sont achevés à hauteur de 95%. À pleine capacité, le barrage, inauguré en février dernier, doit permettre de doubler la production électrique de l'Éthiopie.



Ce projet lancé il y a plus d'une décennie a rencontré deux grandes difficultés. La première fut financière. L'Éthiopie assure n'avoir reçu aucun soutien extérieur pour construire ce méga-projet évalué à quatre milliards de dollars. L'État a notamment taxé ses fonctionnaires et appelé à la générosité de ses citoyens et de sa diaspora.



La deuxième est politique. L'Égypte et le Soudan, pays situés en aval du barrage, n'ont eu de cesse de s'opposer à ce projet. Ils sont inquiets de leur approvisionnement en eau. Plusieurs rounds de négociations ont eu lieu sans débouchés. Le Soudan et l'Égypte ont à plusieurs reprises demandé à l'Éthiopie de cesser le remplissage en attendant de trouver un accord tripartite.Un barrage pour l'économie éthiopienne avant tout



Selon la Banque mondiale, environ un Éthiopien sur deux a accès à l'électricité. Pour ce pays pauvre de la Corne de l'Afrique, ce méga-barrage est porteur d'espoirs sur le plan social et économique. Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université de Tours, revient sur les réussites et faiblesses de ce projet de la nouvelle annonce des autorités éthiopienne.