Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa cherche une "partenaire" pour un voyage sur la Lune

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa est à la recherche d'une "partenaire de vie" féminine pour l'accompagner lors du premier voyage touristique de Space X vers la Lune.



Le magnat de la mode, 44 ans, sera le premier passager civil à faire le tour de la Lune à bord de la fusée Starship.



Prévue pour 2023, la mission sera le premier voyage lunaire effectué par des humains depuis 1972.



Dans un appel en ligne, M. Maezawa dit vouloir partager cette expérience avec une femme "spéciale".





L'entrepreneur, qui s'est récemment séparé de sa petite amie actrice Ayame Goriki, 27 ans, a demandé sur son site Web aux femmes de poser leur candidature pour un "événement de jumelage planifié".



"Alors que les sentiments de solitude et de vide commencent à me submerger, je pense à une chose : continuer à aimer une femme", a écrit M. Maezawa sur le site.



"Je veux trouver une 'partenaire de vie'," a ajouté M. Maezawa. "Avec ma future partenaire, je veux crier notre amour et la paix dans le monde depuis l'espace," dit-il.



Le site Web présente une liste des conditions et un calendrier du processus de demande de trois mois.



Rédigées dans le style d'un profil de rencontre, les conditions stipulent que les candidats doivent être célibataires, âgés de plus de 20 ans, toujours positifs et avoir un intérêt à aller dans l'espace.



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 janvier et la décision finale sur le partenaire de M. Maezawa sera prise à la fin du mois de mars.



Excentrique et batteur d'un groupe punk hardcore, M. Maezawa est en forme pour les cascades qui attirent l'attention.



Au début de ce mois, M. Maezawa a promis de partager 100 millions de yens (545.760.045 FCFA) entre 100 personnes choisies au hasard qui ont partagé un de ses tweets.



"Pour participer, tout ce que vous avez à faire est de me suivre et de diffuser ce tweet", a-t-il dit.