Le protocole qui a autorisé Aly Ngouille Ndiaye à transférer trois gazelles Oryx dans sa réserve Kilim

Le ministre de l'Environnement n'est pas le seul membre du Gouvernement à avoir bénéficier des gazelles Oryx extirpées de la Réserve nationale de Ranérou. D'autres de ses collègues ministres auraient également bénéficié du même privilège. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye en fait partie.



Dans son édition de ce samedi 18 juillet, le journal Libération détaille lesdites dispositions contenues dans le protocole de transfert de cette espèce protégée de la réserve de Ranerou à celle privée, appartenant au ministre et située à Warkhokh, dans la commune de Linguère dont il est également le maire. Selon le document, il s’agit de trois gazelles Oryx, un mâle et deux femelles, mises à la disposition de la réserve Kilim du premier flic du pays.



Nos confrères affirment, document à l'appui, que le protocole, signé avec le Directeur des Parcs nationaux, le colonel Babacar Ndiaye, a été approuvé le 2 février 2020 par le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall. Il y est ainsi notifié au propriétaire de la réserve, entre autres obligations, de supporter toutes les charges liées à la capture et au transfert des animaux dans sa réserve, d’assurer le suivi sanitaire et la bonne alimentation des bêtes mais aussi la sécurité des lieux pour éviter les échappées d’animaux hors du site ou de favoriser le croisement entre espèces voisines et de loger les gazelles Oryx dans un environnement adapté.



Selon un proche du ministre Aly Ngouille Ndiaye, interrogé par Libé, « toutes ces conditions sont respectées. La ferme d’Aly Ngouille Ndiaye fait 40 hectares et les Oryx ont commencé à se reproduire ».



Avant d’ajouter: « Il faut aussi dire que M. Aly NgouilleNdiaye a commencé à exploiter sa ferme depuis 2004. Une trentaine d'employés y sont en permanence en activité. Avec diverses espèces animales et végétales, la biodiversité y est quasi exceptionnelle ».