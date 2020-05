Le retour de la Bundesliga met le monde en ébullition, l'Inter veut frapper fort sur le mercato

La Bundesliga fait son grand retour



En Allemagne où c'est une première en Europe, le football est enfin de retour ! Après un peu plus de deux mois d'arrêt forcé à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, la Bundesliga reprend ses droits ce samedi avec un choc attendu, à savoir le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. La reprise du foot en Allemagne fait la Une du Rheinische Post qui donne ses conseils pour une reprise dans les meilleures conditions. Et ce retour à la compétition va forcément engendrer des nouvelles règles qui devront s'appliquer dans des circonstances particulières à savoir sans supporters et avec un protocole sanitaire très stricte à respecter. Dans son édition du jour, le journal Bild indique d'ailleurs que les entraîneurs n'ont pas l'obligation de porter un masque pendant les rencontres, à l'inverse des joueurs.



Le retour du foot allemand fait les gros titres en Europe



Et cette reprise du foot en Allemagne fait les gros titres un peu partout en Europe car cela va donner le ton pour la plupart des pays européens. Et pour le Sun, le football retient son souffle alors que la ligue allemande revient aujourd'hui, c'est 200 pays qui vont suivre ce retour avec attention ! Alors que l'Angleterre n'a pas encore décidé de sa date de reprise, la Bundesliga sera scrutée de près afin de donner le LA pour la suite. Et cette reprise est attendue aussi en Espagne où Marca estime que «la Bundesliga ouvre la porte à retour du football». L'Allemagne entre en phase 1, le Dortmund-Schalke marque un avant et un après dans la pandémie de coronavirus. Le protocole allemand sur la santé ouvrira la voie à d'autres ligues européennes. Un constat partagé par le journal Sport, qui est ravi. «Enfin le football», titre le quotidien catalan. Le retour de la Bundesliga réveille l'enthousiasme des supporters du monde entier après deux mois sans football d'élite, les grandes stars du championnat allemand seront au centre de l'attention. Et ce retour de la Bundesliga passionne également jusqu'au Portugal où c'est «le chemin de l'espoir» pour le journal A Bola.



L'Inter a ciblé le remplaçant de Lautaro Martinez





On termine ce tour de la presse en Italie mais par du mercato ! Si la reprise de la Bundesliga est aussi en Une du Quotidiano Sportivo, c'est le dossier Lautaro Martinez qui nous intéresse. En effet, l'Argentin devrait bel et bien quitter l'Inter lors du prochain mercato pour rejoindre le FC Barcelone qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois déjà. Mais les Nerazzurri ont déjà des noms en tête pour le remplacer. «L'Inter sera sans limites pendant cette fenêtre des transferts». Et cela commence par Dries Mertens qui est tout proche du Giuseppe Meazza. Le Belge arrive en fin de contrat à Naples et l'Inter veut profiter de la bonne affaire pour gonfler son secteur offensif avec un joueur qui a déjà prouvé sa valeur en Serie A ces dernières années. Mais le remplaçant idéal de Lautaro Martinez est un élément plus jeune car il s'agit de Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig. L'international allemand est ardemment courtisé un peu partout en Europe mais c'est bien l'Inter qui se montre la plus pressante. L'équipe d'Antonio Conte veut frapper fort lors du prochain mercato.