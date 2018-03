Le tableau des quarts de finale de l'Europa league : Marseille tire Leipzig

Les affiches des quarts de finale de la Ligue Europa (5 avril et 12 avril) sont désormais connues. Renversant face à l'OL, le CSKA Moscou affrontera Arsenal pour une place en demi-finale de la compétition. Les Gunners, privés de Ligue des champions cette année, ont été très solides au tour précédent pour sortir l'AC Milan. Le Sporting Portugal a hérité de l'autre gros poisson du tableau, l'Atlético de Madrid. Eliminé en C1, le club d'Antoine Griezmann s'est pris au jeu de la Ligue Europa et a enregistré quatre succès, dont le dernier, très lagre contre le Lokomotiv (5-1).

Dernier club français représenté en Coupe d'Europe, Marseille a hérité de Leipzig. La Lazio et Salzbourg s'affronteront dans le dernier quart.



Le tableau complet du tirage

Leipzig - Marseille

Arsenal - CSKA Moscou

Atlético de Madrid - Sporting

Lazio - Salzbourg



L'Equipe