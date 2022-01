Législatives 2022: Abdoul Mbaye appelle l'opposition à "l'unité" pour créer une "révolution démocratique"

Félicitons YAW. Félicitons l’ensemble de l’opposition. La coalition la plus large a été la plus performante. Le peuple veut une unité que nous avions échoué à construire en 2021. Elle créerait la révolution démocratique dont le Sénégal a besoin lors des prochaines législatives.

L’ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye la coalition Yewi Askan Wi et l’ensemble de l’opposition, après sa victoire aux élections locales dans les grandes villes du pays. Il a plaidé pour « l’unité » de l’opposition afin de créer une « révolution démocratique » aux prochaines législatives.« Félicitons YAW. Félicitons l’ensemble de l’opposition. La coalition la plus large a été la plus performante. Le peuple veut une unité que nous avions échouée à construire en 2021. Elle créerait la révolution démocratique dont le Sénégal a besoin lors des prochaines législatives », a tweeté M. Mbaye.La coalition Yewi Askan Wi dirigée par l’opposant Ousmane Sonko, a infligée une lourde défaite à la coalition Benno Bokk Yakaar (pouvoir), en remportant les élections locales dans les grandes villes dont Dakar, Ziguinchor, Guédiawaye, Thiès...