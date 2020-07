Les Vœux Tabaski 2020 de Khalifa Sall

L’ex-édile de Dakar s’est joint au concert de présentations de vœux au peuple sénégalais à l’occasion de la fête de Tabaski.



Dans une sobre note parvenue à PressAfrik, Khalifa Sall a souhaité une bonne fête aux populations. « En ces moments de pardon et de grâces, j’adresse mes vœux les meilleurs à la communauté musulmane.







Je souhaite à toutes les familles une excellente fête dans la ferveur et la joie malgré la morosité du climat social marqué par la persistance de la pandémie de la covid 19 et ses conséquences économiques, sociales et sanitaires », a-t-il écrit.