Les conditions du procureur Mc Donald pour la libération de Laurent Gbagbo

Après près de trois heures d'audience à huis clos devant la première chambre de la Cour pénale internationale (CPI), le Procureur Eric Mc Donald, a dressé une liste de conditions pour acter la libération de Laurent Gbagbo.

"On peut libérer Gbagbo, mais qu’on lui interdise de prendre la parole publiquement, lors des meeting et rassemblement, qu’il ne fasse pas de déclaration publique, des interventions dans la presse et qu’il soit suivi par un Gprs", a-t-il déclaré.