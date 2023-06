Les enfants de Karine Esquivillon, tuée par son mari, témoignent: “Le jour où elle a disparu, je savais que c’était lui”

“Le jour où elle a disparu, je savais que c’était lui. Je n’avais pas de doute là-dessus”. Face aux incohérences dans le comportement de Michel Pialle dans les heures qui ont suivi la disparition de sa mère, en mars dernier, Thomas a vite suspecté celui qui a reconnu être le meurtrier de Karine Esquivillon, plus de deux mois plus tard.



“On ne pouvait pas tout de suite imaginer que ce soit vraiment lui qui ait commis quelque chose, mais je savais dès le départ qu’il savait quelque chose, qu’il nous cachait quelque chose et il n’y avait que lui dans mon viseur. Notre mère ne pouvait pas partir sans les enfants”, poursuit le fils de la victime.



Eva-Louise, la première fille de Karine Esquivillon et de Michel Pialle, abonde dans le même sens: “Quand mon père m’a annoncé la disparition de ma mère, je n’y croyais pas. On a tous été auditionnés par les gendarmes. Moi, à partir de ce moment-là, j’avais de très forts soupçons contre lui, je savais que c’était lui”, reconnaît-elle.



Mais pour aller dans son sens et savoir ce qu’il s’est passé, elle n’a pas voulu faire part publiquement de ses doutes. “Pour qu’on puisse avoir la vérité, il faut le mettre en confiance. Et c’est ce qu’on nous avait demandé de notre côté, c’était de le mettre en confiance (...) qu’on l’accompagne dans son mensonge”, explique-t-elle. “On s’est réunis en famille et c’était un peu le souhait de le mettre en confiance. Il fallait qu’il parle. Le but n’était pas de montrer qu’on avait des doutes”, ajoute Thomas.



Maintenant que la vérité a éclaté, les enfants de la victime ne croient pas en la version accidentelle avancée par le suspect. Ils “redoutent” le procès et “espèrent” que Michel Pialle “ne ressorte jamais de prison et ne revoie jamais la lumière du jour, qu’il ne puisse jamais refaire de mal à une femme.” Eva-Louise conclut: “J’ai hâte de pouvoir le voir, je le regarderai sans baisser le regard, avec la tête haute. Je refuserai de baisser le regard face à cet homme-là.”