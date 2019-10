Les hôtels saoudiens ouverts aux couples étrangers non mariés

Les couples étrangers non mariés pourront désormais louer ensemble des chambres d'hôtel en Arabie saoudite dans le cadre d'un nouveau régime de visas annoncé par le royaume conservateur sur le plan religieux.



Les femmes seront également autorisées à séjourner seules dans les chambres d'hôtel.



Auparavant, les couples devaient prouver qu'ils étaient mariés avant d'obtenir une chambre d'hôtel.



La décision du gouvernement intervient au moment où l'Arabie saoudite s'efforce de développer son industrie touristique.



Dans le passé, les couples devaient fournir des documents prouvant le mariage, mais maintenant ces règles ont été assouplies pour les étrangers.



"Tous les ressortissants saoudiens sont priés de présenter une pièce d'identité familiale ou une preuve de lien de parenté lors de l'enregistrement à l'hôtel ", a déclaré la Commission saoudienne du tourisme et du patrimoine national dans un communiqué.

"Ce n'est pas obligatoire pour les touristes étrangers. Toutes les femmes, y compris les Saoudiennes, peuvent réserver et séjourner seules à l'hôtel, en présentant une pièce d'identité à leur arrivée."



Le nouveau règlement sur les visas prévoit que les touristes féminins ne sont pas tenus de se couvrir entièrement, mais qu'elles doivent quand même s'habiller modestement.



L'alcool reste interdit.



Qu'est-ce qui se cache derrière ces changements ?

Longtemps considérée comme l'un des endroits les plus stricts de la planète, l'Arabie saoudite tente d'adoucir son image aux yeux des touristes et investisseurs étrangers.



Le prince héritier Mohammed bin Salman a récemment apporté des changements substantiels au royaume ultra-conservateur.



Il s'agit notamment de mettre fin à l'interdiction faite aux conductrices et de permettre aux femmes de voyager à l'étranger sans l'autorisation d'un tuteur masculin.

Mais ces changements ont été éclipsés par des questions très controversées, notamment l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.



Simon Calder, rédacteur en chef de The Independent, a déclaré que l'assouplissement de la réglementation sur les visas augmenterait probablement le nombre de personnes se rendant dans le royaume.



"Le fait de simplifier considérablement la bureaucratie de l'obtention d'un visa devrait entraîner une augmentation immédiate du nombre de visiteurs - d'abord, j'imagine, de ceux qui s'intéressent au monde arabe et à son patrimoine ", a-t-il déclaré à la BBC.