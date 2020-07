Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 29 juillet 2020

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :

le décret portant dénomination de la maison de la Presse.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Lamine DIOM, Inspecteur général d’Etat de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 514357/C, est nommé, Vérificateur général du Sénégal.



Monsieur Sacoura GUEYE, inspecteur de l’Enseignement élémentaire, matricule de solde n° 621654/Z, est nommé, Directeur de l’Institut national d’Education et de Formation des jeunes aveugles (INEFJA) au ministère de l’Education nationale.