Libération de Bougane : Barthélémy Diaz annonce le démarrage de leur campagne ce jeudi à Tambacounda

La tête de liste de la coalition “Samm Sa Kaddù”, Barthélémy Dias, s’est exprimée après la condamnation à un mois de prison avec sursis de Bougane Guèye Dany, leader de “Gueum sa Bopp” hier mercredi par le tribunal de Tambacounda (sud-est). Pour le maire de Dakar, il n’aurait pas pu y avoir un autre verdict.



« Imaginez un dossier qui n’avait même pas besoin d’être plaidé. Les gendarmes eux-mêmes, qui ont arrêté Bougane Guèye Dany, ont plaidé en sa faveur. Cela montre bien que l’intervention du procureur n’était qu’une formalité, un texte dicté dans le but de divertir le public », a-t-il déclaré.



Barthélémy Dias a également expliqué que l’arrestation de Bougane et l’incendie de leur siège avaient retardé le lancement de la campagne de la coalition “Samm Sa Kaddù”. « À cause de ces événements, notre campagne a pris du retard, mais dès demain, nous serons sur le terrain, car nous allons passer la nuit à Tambacounda », a affirmé le candidat au micro de Sud Quotidien. ce dernier note que M. Diaz est "déterminé à reprendre les activités de campagne dès que possible."