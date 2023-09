Libye: conférence «internationale» pour la reconstruction de Derna, organisée par les autorités de l'Est du pays

Les autorités de l'Est de Libye ont annoncé ce vendredi l'organisation le 10 octobre dans la ville de Derna dévastée par des inondations meurtrières, d'une conférence «internationale» pour sa reconstruction. «Le gouvernement invite la communauté internationale à participer à la conférence qu'il prévoit d'organiser le 10 octobre à Derna pour présenter des projets modernes et rapides pour la reconstruction de la ville», a indiqué l'administration de l'Est de la Libye dans un communiqué.