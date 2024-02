Ligue 1 (14e journée) : le Jaraaf en danger à Guédiawaye, duel US Ouakam – AS Pikine

La Ligue Sénégalaise de Football professionnel (LSFP) reprend ses activités avec la 14e journée après une pause de 15 jours liée aux tensions politiques. Les hostilités reprennent avec des affiches alléchantes. Le Jaraaf, champion à mi-parcours et actuel leader affronte Guédiawaye FC. Diambars défie l’US Gorée. Teungueth FC accueille la lanterne rouge, Jamono Fatick. Duel US Ouakam – AS Pikine.



Au stade Massène Sène, Jamono Fatick, lanterne rouge du classement avec 10 points, accueillera Teungueth FC, classé 2e avec 22 points. Dans ce choc des extrêmes, Teungueth FC sera orphelin de son principal atout offensif, Mbaye Jacques Ndiaye, parti en Pologne, informe "Stades".



L'AS Pikine, 3e place (21 pts), a réalisé une première moitié de championnat assez convaincante avant d'affronter I'US Ouakam (7e, 16 pts).



Au, stade Lat Dior, l'US Gorée, (4e, 21 pts), affrontera le relégable Diambars de Saly. Les Goréens sont forts de 5 victoires et 1 match nul lors de leurs 6 dernières rencontres.



Dans l'autre moitié du classement, la Linguère de Saint-Louis affronte le Casa Sports de Ziguinchor. Les Saint-Louisiens, en difficulté avec trois défaites consécutives à domicile, auront une mission ardue contre les Ziguinchorois, qui avait enchaîné trois victoires avant de connaître un revers lors de la dernière journée.



En bas du classement, le Stade de Mbour, actuellement 13e et premier relégable (11 pts), accueille Génération Foot (11e, 13 pts). Dans ce duel des pires attaques de Ligue 1, avec respectivement 8 et 7 buts marqués, la victoire est impérative pour s'éloigner de la zone de relégation.





Programme 14e journée