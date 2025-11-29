Ligue 1 (5ᵉ journée) : L’US Gorée enchaîne, Jaraaf et Stade de Mbour se neutralisent

La 5ᵉ journée de la Ligue 1 sénégalaise a débuté ce samedi 29 novembre 2025, avec plusieurs rencontres marquantes. Au stade Djagaly Bagayoko, l’US Gorée a signé sa quatrième victoire consécutive en battant Génération Foot sur le score de 2-1. Avec ce succès, combiné à un nul, les insulaires conservent leur place de leader avec 13 points. Génération Foot reste pour sa part 10ᵉ avec 4 points.



Au stade Léopold Sédar Senghor, le promu Stade de Mbour a tenu en échec le tenant du titre, Jaraaf, sur un score nul et vierge (0-0). Les Mboursois confirment leur deuxième place avec 9 points, tandis que le Jaraaf enregistre son deuxième match nul consécutif et remonte légèrement au 13ᵉ rang avec 3 points, s’éloignant provisoirement de la zone rouge.



Dakar Sacré-Cœur et la Linguère se sont séparés sur un score vierge (0-0) au stade municipal de Yoff. Le club de la capitale occupe désormais la 6ᵉ place avec 8 points, tandis que la Linguère reste 12ᵉ avec 3 points.



La 5ᵉ journée se poursuit ce dimanche avec des affiches attendues : Au stade Ngalandou Diouf, le Teungueth FC (5e, 8 pts) accueille l’AS Pikine (9e, 5 pts) pour le choc du week-end. Une affiche explosive entre deux formations populaires.



Deuxième au classement, le Casa Sports (8 pts) reçoit le Wally Daan de Thiès (12e, 2 pts), toujours à la recherche de sa première victoire en championnat. Au stade Birane Ly des Parcelles-Assainies, le promu, AS Cambérène (12e, 3 pts) accueille l’AJEL de Rufisque (3e, 8 pts).





Programme 5e journée



Samedi 29 novembre 2025



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré-Cœur-Linguère 0-0



Stade Djaguily Bagayokho



US Gorée-Génération Foot 2-1



Stade Léopold Sédar Senghor



Jaraaf-Stade de Mbour 0-0



Dimanche 30 novembre



Stade Ngalandou Diouf



16h30 Teungueth FC-AS Pikine



Stade Aline Sitoé Diatta



16h00 Casa Sports-Wallydaan FC



Stade Amadou Barry



16h30 Guédiawaye FC-SONACOS



Stade municipal HLM



16h30 ASC HLM-US Ouakam



Stade Parcelles-Assainies



16h30 AS Camberène-AJEL de Rufisque