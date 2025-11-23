Ligue 1 (J4) : US Gorée prend la tête, Casa Sports freiné et Jaraaf en difficulté

La 4ᵉ journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche 23 novembre 2025 avec plusieurs résultats marquants. L’US Gorée a signé une excellente opération en s’imposant 2-0 sur le terrain de la Linguère et prend la tête du championnat, profitant du match nul concédé par le Casa Sports contre AJEL de Rufisque (1-1).



Avec cette victoire à l’extérieur, les Goréens comptent désormais 10 points (+7) et devancent le Casa Sports, 2ᵉ avec 8 points (+5), tandis qu’AJEL occupe la 3ᵉ place avec 8 points (+3).



Génération Foot a dominé Guédiawaye FC 2-0, tandis que Dakar Sacré-Cœur a battu l’ASC HLM 1-0. Le Stade de Mbour et Teungueth FC ont accroché des nuls respectifs face à l’AS Pikine (0-0) et la Sonacos (1-1).



Enfin, l’US Ouakam et Wally Daan ont partagé les points à domicile contre l’AS Cambérène et le Jaraaf, tenant du titre, sur le même score de 1-1.