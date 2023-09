Ligue 1: Lyon a approché Habib Beye et Gattuso pour le poste d’entraîneur

Alors que l'OL est dans l'attente d'un signal de la part d'Oliver Glasner, que John Textor est allé rencontrer en personne la semaine dernière à Salzbourg afin de discuter d'une éventuelle collaboration à l'avenir, le club s'active sur d'autres pistes afin de changer de coach en début de semaine.



Avec les pistes Graham Potter et Glasner, le propriétaire américain a aussi pensé à Gennaro Gattuso pour remplacer Laurent Blanc, comme l'a révélé Foot Mercato ce dimanche. Mais l'Italien (dont l'agent est Jorge Mendes), qui reste sur un échec assez cuisant à Valence (ESP), n'a pas encore reçu d'offre de Textor.



D'autres profils devraient être auditionnés

L'autre candidat émergent s'appelle Habib Beye, qui a pu discuter avec le patron de l'OL ces derniers jours. Mais l'ex-international sénégalais est sous contrat au Red Star (National) et les propriétaires du club audonien, les Américains de 777, entretiennent de bonnes relations avec Textor et n'ont pas autorisé les négociations.



D'autres profils devraient être auditionnés dans les prochaines heures, et une décision finale ne devrait pas tarder à intervenir.