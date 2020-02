Ligue Europa : Alexandre Lacazette offre la victoire à Arsenal contre l’Olympiakos, l’AS Roma remercie Carles Pérez

Après le match nul entre le FC Bruges et Manchester United (1-1) par exemple, ou encore la large victoire de l’Eintracht Francfort contre le RB Salzbourg (4-1), les seizièmes de finale aller de Ligue Europa continuaient avec huit matches programmés à 21h. Au Georgios Karaiskakis Stadium du Pirée, l’Olympiakos et Arsenal croisaient le fer pour leur première confrontation depuis 2015 et une phase de poules de Ligue des Champions. Invaincue toutes compétitions confondues depuis le 26 novembre, la formation grecque voulait poursuivre sa magnifique série et faire chuter les Gunners, eux aussi dans une bonne passe (huit matches sans revers). Pedro Martins optait pour un 4-3-3 avec le Français Valbuena sur l’aile gauche. Mikel Arteta, de son côté, sortait un 4-2-3-1 et aligné notamment Lacazette en pointe.



Rapidement, les locaux prenaient le dessus et l’ancien Lyonnais et Marseillais Valbuena allumait la première mèche avec une reprise de volée tombait sur Leno (3e). Devant leur public, les joueurs de Pedro Martins montraient de meilleures choses mais les supporters ne vibraient pas forcément puisque les occasions manquaient. Les Gunners, eux, essayaient de répondre et se procuraient enfin une occasion après une vingtaine de minutes de jeu. Bien servi dans la surface, Lacazette manquait de peu le cadre (20e). La rencontre s’emballait légèrement avec du bon contenu dans le jeu, et le Brésilien David Luiz était tout proche du but contre son camp sur un centre de Masouras (26e). À la pause, le score était donc toujours de 0-0.



L’AS Roma bat La Gantoise, les Rangers renversent Braga

En deuxième période, les joueurs de Mikel Arteta pensaient ouvrir le score à la 51e minute mais le coup-franc en force de David Luiz passait de peu à côté. Camara répondait avec une frappe captée par Leno (53e) mais les Gunners poussaient. Cependant, le défenseur brésilien (58e) et Lacazette (63e) ne trouvaient toujours pas le chemin des filets. Sur coup-franc, Valbuena tentait de son côté de surprendre Leno mais le gardien allemand restait vigilant sur sa ligne (74e). Mais les filets tremblaient derrière... Côté gauche, Aubameyang transmettait à Saka qui centrait devant le but. En véritable renard des surfaces, Lacazette ouvrait son pied pour ouvrir le score en faveur d’Arsenal (81e, 0-1). Le Français était même tout proche du doublé mais sa frappe en contre-attaque était sortie par José Sa (85e). Les Gunners terminaient bien et Sokratis trouvait même la barre transversale (86e). Au Pirée, Arsenal s’imposait donc 1-0.



Dans les autres rencontres, l’AS Roma recevait notamment La Gantoise. Buteur en première période (13e), le joueur prêté par le FC Barcelone Pérez a offert la victoire aux Giallorossi (1-0). Le Bayer Leverkusen a aussi connu le goût du succès en disposant du FC Porto à la BayArena (2-1). Alario (29e) et Havertz sur penalty (57e) ont marqué pour la formation allemand, alors que Luiz Diaz a réduit l’écart derrière (73e). Opposés respectivement à l’APOEL et l’Espanyol, Bale et Wolverhampton ont frappé fort avec une victoire 3-0. Menés 2-0, les Rangers ont inversé la tendance face à Braga pour remporter le match (3-2). Aux Pays-Bas, le Linzer ASK pensait créer la surprise contre l’AZ Alkmaar mais la formation néerlandaise a arraché le nul (1-1). Enfin, Wolfsbourg a battu Malmö (2-1). Les équipes se retrouveront dès jeudi prochain pour les matches retours.