Ligue Europa : le Barça tenu en échec par MU

Une affiche digne de la Ligue des Champions. Mais c’est bien en barrage de Ligue Europa, en guise de 16e de finale déguisé, que le FC Barcelone et Manchester United s’affrontaient ce jeudi au Camp Nou. Ce parfum de grand rendez-vous européen s’est vite senti dans l’intensité mise par les deux équipes. Manchester United a tout de suite fait passer un frisson dans les travées du stade avec deux situations intéressantes amenées par Bruno Fernandes. Le Barça a répliqué avec une première frappe cadrée de Lewandowski, repoussée par De Gea (9e).



Si le Barça dominait territorialement, Man U se montrait sur des contres, avec un face-à-face perdu par Weghorst, gagné par Ter Stegen (28e), après un superbe service de Fernandes. Rashford trouvait aussi les gants d’un Ter Stegn inspiré, après une erreur défensive blaugrana (34e). Le club anglais prenait le dessus, mais ne concrétisait pas ses occasions. Le Barça exploitait à son tour une erreur de relance adverse, avec Jordi Alba qui surgissait pour tenter sa chance, repoussée par De Gea (38e).



Un match fou !



Au retour des vestiaires, cela repartait sur le même rythme, avec une grosse frappe de Raphinha qui ne trouvait pas le cadre (48e), et Sancho qui ratait l’immanquable seul devant les buts (49e). Mais c’est finalement le Barça qui trouvait la faille, sur corner, avec une tête de Marcos Alonso, qui avait semé Fred (1-0, 50e). Pas longtemps, puisque Rashford, lancé en profondeur par Fred, envoyait une frappe angle fermée qui passait dans un trou de souris (1-1, 53e). Le match s’emballait définitivement, et les deux équipes semblaient sur un fil. Rashford, lui, était sur un nuage, et éliminait Raphinha avec facilité pour aller centrer fort devant le but. C’est Koundé qui marquait malencontreusement contre son camp (1-2, 60e).



Le Barça répondait avec un coup-franc de Lewandowski qui passait juste au-dessus, mais Manchester United continuait de se montrer menaçant en contre, via Fred qui tentait sa chance sans cadrer (69e). Mais ce match était décidément fou, avec l’égalisation du Barça, sur un centre-tir de Raphinha finalement pas touché par Lewandowski (2-2, 76e) ! Dans la foulée, Rashford était à deux doigts de marquer un nouveau but mais il ne cadrait pas, pendant que Raphinha échouait face à De Gea. Cela ne s’arrêtait pas, les deux équipes se rendant coup pour coup. Le Barça touchait même le poteau, dans un cafouillage consécutif à un coup-franc (87e), dans une fin de match totalement folle ! Mais le score final ne bougeait plus (2-2). Du grand spectacle, des buts, de l’intensité, on attend déjà avec impatience le match retour prévu jeudi prochain !