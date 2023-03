Ligue des Champions 8e de finale retour : Liverpool pour l'exploit, Naples de reconnaissance

Stade de France (1-0), où une partie

de leurs supporters n'avaient pu entrer en raison de gros problèmes d'organisation, les hommes de Jürgen Klopp doivent désormais réussir une performance historique pour

prendre leur revanche.

Un match étourdissant comme

quand ils avaient renversé le FC

Barcelone 4 à 0, après la défaite 3-

0 au Camp Nou, en demi-finale,

l'année de leur sixième et dernière

victoire en C1, en 2019.

Ou du tonneau de leur mémorable finale 2005 contre l'AC Milan, quand ils avaient remonté trois buts pour s'imposer aux tirs au but

(3-3, TAB 3-2).

Mais quel Liverpool va tenter cet

exploit? Celui qui a pulvérisé son

grand rival Manchester United 7-0 il y a dix jours, ou celui qui s'est effondré contre Bournemouth (1-0), dernier avant le match, ce week-end?

Napoli pour une première

Les Reds comptent sur le meilleur buteur de l'édition 2022-2023, Mohamed Salah (8 buts), mais le Real, fort de ses certitudes, de ses 14 C1 et de sa campagne incroyable l'an dernier, où à chaque tour il a remonté une situation compromise, part très largement favori.

Le Napoli aussi a nettement pris

l'avantage contre Francfort à l'ex-

térieur (2-0).

Leader écrasant de la Serie A, avec

18 points d'avance sur l'Inter, Naples

compte sur le meilleur buteur d'Italie, Victor Osimhen (19 buts), qui a scoré à l'aller, et sur son génial géorgien Khvicha «Kvaradona» Kvaratson khelia, encore buteur samedi contre

l'Atalanta (2-0).

Même du temps de Diego Maradona, le Napoli n'avait pas dépassé les huitièmes de finale, sorti par exemple en 1991 par le Spartak Moscou aux tirs au but (0-0/0-0, TAB 5-3).

Il s'est arrêté à ce niveau aussi

en 2012, 2017 et 2020. Mais l'histoire de l'Eintracht avec la C1 est encore plus vieille : la seule précédente participation de Francfort remonte à 1960, année lors de laquelle le club était allé jusqu'en finale, surclassé 7-3 par le Real Madrid de Ferenc Puskas (quadruplé) et Alfredo Di Stefano (triplé).

En outre, Francfort est privé de

ses supporters pour ce déplace-

ment, victimes d'une interdiction

des autorités locales.

Programme 8e de finale retour

Mercredi 15 mars 2023

20h00 Real Madrid (ESP) / Liverpool (ENG) 5-2

20h00 Naples (ITA) / Francfort

(GER) 2-0



Avec AFP



Battus en finale l'an dernier au