Ligue des champions : Dortmund élimine Lille, Arsenal et Aston Villa passent en quart de finale

Ce mercredi 12 mars, Lille recevait Dortmund, le finaliste de la dernière édition, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Après un bon début de match, matérialisé par l’ouverture du score de Jonathan David, les Dogues ont reculé et fini par céder à deux reprises (1-2).



Dortmund verrouille sa qualification pour les quarts de finale et affrontera donc le FC Barcelone pour une très belle affiche européenne.



Arsenal qui avait humilié le PSV Eindhoven 7-1, a cette fois arraché un 2-2 sur sa pelouse pour se qualifier en quart de finale. Dans le même temps, Aston Villa n’a fait qu’une bouchée du FC Bruges (3-0) et sera l’adversaire du Paris Saint-Germain en quart de finale.