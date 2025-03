Ligue des champions : Le PSG élimine Liverpool aux tirs au but et rejoint les quarts de finale

Le Paris Saint-Germain a renversé Liverpool au bout d’une double confrontation de légende en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Devant grâce à un but de Dembélé, les Parisiens ont résisté avant d’être cliniques lors d’une séance de tirs au but où Donnarumma a sorti deux penaltys.



Le PSG verra les quarts de finale et affrontera Aston Villa ou Bruges.