Ligue des champions : le PSG à l’épreuve de Newcastle, Leipzig défie City, le Barca à Porto

Le Paris SG va connaître l'ambiance bouillante de Saint James Park mercredi contre Newcastle pour la deuxième journée de Ligue des champions (19H00), un défi pour des Parisiens qui peinent à trouver leur rythme de croisière en ce début de saison. Manchester City, champion d’Europe en titre affronte Leipzig alors que l’AC Milan se déplace à Dortmund.



Le PSG, sous pavillon qatari depuis 2011, va découvrir ce mercredi l'ambiance de Saint James Park à Newcastle, devenu propriété dix ans plus tard des Saoudiens.



À la différence du PSG et ses stars, Newcastle a choisi des recrues moins clinquantes, attirant des joueurs comme l'ex-Lyonnais Bruno Guimaraes ou le capitaine Kieran Trippier depuis deux ans, tout comme son entraineur Eddie Howe, assez peu connu sur la scène européenne.



Le coach des Magpies, qui font leur retour dans la compétition- reine après 20 ans d'absence, pourrait se faire connaître davantage mercredi face à l'armada de l'Espagnol Luis Enrique.



L'AC Milan : se lancer face au mur jaune



Demi-finaliste 2023, l'AC Milan se déplace à Dortmund, qui doit se relever après son revers à Paris (2-0), faisant de ce match de la deuxième journée de C1 une rencontre cruciale pour les deux clubs.



Les Italiens, actuels 2èmes de Serie A, ont également besoin d'une victoire pour lancer pleinement leur campagne 2023-2024 après leur match nul (0-0) à domicile contre Newcastle, qui pourrait leur coûter cher dans ce groupe relevé.



Face au «mur jaune», les Rossoneri emmenés par Olivier Giroud ne devront pas être impressionnés par le Signal Iduna Park, et devront être plus efficaces qu'à San Siro où ils ont monopolisé le ballon sans marquer.



Leipzig accueille City, titillé

Manchester City, champion d'Europe et d'Angleterre en titre, a chuté samedi contre Wolverhampton (2- 1), est titillé en Premier League par Tottenham et Arsenal.



Le 5e de Bundesliga, Leipzig pourrait profiter de ce trébuchement pour prendre City par surprise et, en même temps, la tête du groupe G.



Dans un groupe assez faible, City doit se remobiliser à Leipzig pour garder le cap en C1, alors que le navire des Citizens pourrait commencer à tanguer en Premier League en cas de défaite dimanche face à Arsenal.



Le Barça à Porto, le choc du groupe



Dans le groupe H, l'affiche se trouve dans la péninsule ibérique: si le FC Barcelone souhaite retrouver les huitièmes de finale de Ligue des champions après deux ans d'absence, les Blaugrana devront avoir la bonne idée de gagner à Porto, adversaire le plus renommé du groupe.



Pour son 100e match sur le banc du Barça, Xavi pourra s'appuyer sur ses renforts portugais arrivés cet été, João Félix, passé par le centre de formation de Porto, et João Cancelo.

Ses joueurs essayeront de ne pas se relâcher, comme l'année dernière quand les Barcelonais avaient entamé leur campagne 2022-2023 par une victoire 5-1 avant de terminer à la troisième place de leur groupe. Cette saison, pour la première journée, ils ont battu sèchement les Belges d'Anvers (5-0).



Programme Ligue des champions



Mercredi 4 octobre



Groupe E

16h45 : Atlético Madrid-Feyenoord Rotterdam

19h : Celtic Glasgow-Lazio Rome



Groupe F

19h : Newcastle-PSG

19h : Borussia Dortmund-AC Milan



Groupe G

19h : RB Leipzig-Manchester City

19h : Etoile Rouge Belgrade-Young Boys



Groupe H

16h45 : Royal Antwerp-Shakhtar Donetsk