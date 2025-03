Ligue des nations : Les affiches des demi-finales connues

Les quarts de finale de la Ligue des nations ont livré leur verdict ce dimanche 23 mars. On connaît donc désormais tous les noms des nations qualifiées pour le final four, qui se déroulera en Allemagne, au mois de juin.





Elles ne sont plus que quatre en lice ! Elles, ce sont les nations qualifiées pour le final four de la Ligue des nations, au terme des quarts de finale qui ont livré leur verdict ce dimanche 23 mars.



Les Allemands sont les premiers à avoir validé leur billet pour le tour suivant, en venant au bout de l’Italie au terme du temps réglementaire. Par la même occasion, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont gagné le droit de disputer le final four à domicile. Ils ont d’abord été rejoints par le Portugal, tombeur du Danemark après prolongation.



Les deux dernières nations, à savoir l’Espagne et l’équipe de France ont eu besoin des tirs au but pour rallier le dernier carré, respectivement face aux Pays-Bas et à la Croatie.