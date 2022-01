Locales 2022: à Khombole après la bataille des urnes, les candidats livrent une guerre des résultats

La bataille est rude à Khombole dans la région de Thiès, entre Bénno Bokk Yakar conduit par Mamadou Gueye et la coalition Gox You Bees dirigée par Maguèye Boye, sur un écart de 3 points, rapporte l'AS.



La coalition Benno Bokk Yakar a fait face à la presse pour, dit elle, rétablir la vérité des faits et rassurer les populations.



Selon Serigne Mbacké Hanne, tête de liste proportionnelle de la coalition Bby de la commune de Khombole, la coalition présidentielle a gagné les élections locales avec un écart de 7 voix. Alors que la coalition Gox You Bees crie victoire avec un écart de 3 points.



Le candidat de la coalition Gox You Bees, Maguèye Boye dit sieur Sèye, affirme que Benno Bokk Yakar veut créer un imbroglio dans la tête des khombolois, "ce qui est regrettable, d'autant que Khombole est une ville où tout le monde entretien d'excellentes relations".



Serigne Mbacké Hanne a tenu à signaler que seule la Commission Départementale de recensement des votes est habilitée à proclamer les résultats provisoires.



Les jeunes khombolois de la coalition Gox You Bees sont déterminés à sécuriser la victoire du candidat Maguèye Boye.