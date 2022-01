Locales 2022: "les confrères qui ont privilégié Diouf Sarr doivent être dans leurs petits souliers", lance le président du Cored

Le scrutin clos, le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), Mamadou Thior a qualifié d'exploit le travail des journalistes et hommes de médias lors des élections locales du 23 janvier 2022, dans un entretien avec PressAfrik. Mais il a également tiré sur les médias de la presse écrite qui, dans leurs Unes durant la campagne ont fait la part belle au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la ville de Dakar. Selon le président du Cored, ces journalistes doivent être dans leurs petits souliers après la publication des résultats.



Mamadou Thior a tenu à remercier les différents acteurs qui ont participé au déroulement et à la couverture pacifique des élections. Par ailleurs, le président de Cored a revenu sur le code de la presse, qui prend compte le cas des journalistes politiciens. Regardez !

Maleye Mboup (stagiaire)

div id="taboola-below-article-thumbnails">