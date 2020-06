Macky Sall annonce la levée de l'état d'urgence et le couvre-feu

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi la levée de l'état d'urgence et le couvre feu, lors de son discours à la Nation. "Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j’ai décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures", a dit le chef de l’Etat.



"La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain ; et les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini", a ajouté M. Sall, précisant que "les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre."



En levant l’état d’urgence, le président Sall a rappelé, en même temps, que l’urgence sanitaire est toujours là et nous impose un devoir : devoir de vigilance, devoir de responsabilité individuelle et devoir de responsabilité collective."



"Alors, mes chers compatriotes, protégeons-nous, protégeons nos familles, nos communautés et notre pays, pour que vive le Sénégal, en bonne santé, dans la paix, la stabilité et la prospérité", a lancé le chef de l’Etat.