Macky Sall annonce la tenue d’un Conseil présidentiel sur l’entreprenariat en juin 2023

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé, en conseil des ministres de ce mercredi, la tenue d’un conseil présidentiel sur l’entreprenariat. Ceci dans le cadre de l’accélération des financements pour la promotion de l’entreprenariat.



« Dans cette perspective, peut-on lire dans le communiqué, le Chef de l’Etat a insisté sur la place centrale de l’Entreprenariat dans l’insertion socio-économique des femmes et des jeunes; position renforcée par son initiative de mise en place de différents dispositifs d’encadrement et de financement, en vue de soutenir et valoriser, dans l’équité territoriale, la dynamique entrepreneuriale des jeunes et des femmes ».



Le chef de l’Etat a salué « l’action de toutes les entités publiques engagées dans l’émergence d’une culture nationale d’entreprenariat et exhorté les ministères et structures concernés à consolider la mise en synergie de leurs interventions afin d’asseoir une efficacité globale de l’Etat dans la prise en charge des besoins de formation, d’encadrement et de financement des cibles ».



A cet égard, Macky Sall a demandé « au Premier Ministre ( Amadou Ba) de finaliser, avant fin mai 2023, le processus d’unification des systèmes d’information des structures publiques de soutien à l’Entreprenariat (DERFJ, 3FPT, ANPEJ, APDA, FONGIP, PROMISE, FONAMIF, et les différents fonds pour l’entreprenariat féminin…).



Par ailleurs, le Président de la République a indiqué au Gouvernement, « la nécessité de poursuivre les efforts de transformation du secteur informel et d’asseoir la mise en œuvre d’un Programme National de Promotion de l’Entreprenariat autour d’objectifs, de moyens et d’un calendrier consensuels, intégrant les actions spécifiques de chaque acteur concerné ».



Pour marquer davantage sa volonté de faire du Sénégal, un pays de référence en matière, le chef de l’Etat a annoncé « la tenue d’un conseil présidentiel en juin 2023 » dans ce sens.



« A cet effet, le Président de la République a demandé au Premier Ministre de préparer avec l’écosystème public et privé de l’Entreprenariat, cette importante rencontre qui entre dans le cadre de la matérialisation de l’Axe 1 du Plan Sénégal Emergent (PSE) », informe la note.