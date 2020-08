Macky Sall demande à Amadou Bâ de recenser les Sénégalais de la Diaspora d'ici fin décembre

Le président de la République Macky Sall a demandé à son Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Amadou Ba de procéder au recensement des Sénégalais de l'extérieur, d'ici fin décembre 2020. Ceci, pour leur suivi.



« Le Président de la République, revenant sur le suivi et la gestion des sénégalais de l’Extérieur, a demandé au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, de procéder, d’ici fin décembre 2020, au recensement de nos compatriotes de la Diaspora », peut-on lire dans le communiqué.