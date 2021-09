Macky Sall : « l’État doit se donner les moyens d’assumer pleinement ses prérogatives régaliennes pour garantir la paix »

La journée internationale de la paix est célébrée cette année dans un contexte de crise pour l’humanité. Face aux défis actuels, l’État doit se donner les moyens d’assumer pleinement ses prérogatives régaliennes, pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité. #PeaceDay pic.twitter.com/QjPPRzKff4

