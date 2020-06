Macky Sall prévient : "le virus continuera de circuler durant les mois à venir"

« Le port du masque réduit considérablement la circulation du virus »

Le président de la République, Macky Sall a annoncé la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu, ce lundi soir lors de son discours à la Nation. Toutefois, le chef de l’Etat a tenu à informer que « le virus continuera de circuler durant les mois à venir ». Il invite à cet effet aux Sénégalais à « redoubler d’efforts dans les attitudes qui empêchent la propagation du virus ».« En dépit de nos performances dans la riposte sanitaire, je dois cependant rappeler, avec insistance, que la lutte contre la pandémie n’est pas encore finie. La maladie est toujours là et toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant les mois à venir », a déclaré le chef de l’Etat, d’entrée. Ce, en dépit des efforts fournis par les services de santé et tous les autres acteurs mobilisés dans la riposte anti COVID-19.Selon le chef de l’Etat, « l’issue de notre lutte contre notre ennemi commun dépendra, en grande partie, de nos propres comportements individuels et collectifs ». Non sans appeler les populations à « redoubler d’efforts dans les attitudes qui empêchent la propagation du virus : se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements, non nécessaires, limiter les déplacements et porter correctement le masque ».Revenant sur l’importance du masque, le président Sall rappelle qu’il est établi que « le port du masque réduit considérablement la circulation du virus ; et je rappelle qu’il est obligatoire dans tous les espaces publics, les lieux de travail, publics et privés, les transports et les commerces ».Poursuivant, il persiste et signe sur les gestes barrières. Il est d'avis que « dans ce front uni que nous menons contre ce terrible fléau, le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochain ; mais aussi un acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la Nation ».Par conséquent, il invite « instamment les élus locaux, les partenaires sociaux, le secteur privé, les guides religieux et coutumiers, la société civile et les mouvements citoyens à poursuivre leur action d’alerte, de veille et de sensibilisation dans nos villes, nos villages, nos quartiers et nos communautés ».