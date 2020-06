Macky Sall va parler aux Sénégalais le 2 juillet (proche)

Le président Macky Sall va « parler aux Sénégalais le 2 juillet », a affirmé un de ses proches collaborateurs dans L’Observateur, une information confirmée par des membres du cabinet présidentielle, informe le journal.



« Je ne peux pas vous dire le format si oui ou non il va lever l’état d’urgence, poursuit la même source à L’Observateur. La seule évidence dans cette affaire est que le délai de conformité de la loi d’habilitation, assortie d’une prolongation de 3 mois de l’état d’urgence, arrive à expiration dans moins de 48 heures.



Mais, ce 2 juillet, cette loi qui donnait les pleins pouvoir au président Macky Sall de gouverner par ordonnances, dans le cadre de la lutte contre la covid19 devrait être, soit prolongée, soit abandonnée. Ce sont les deux seuls et uniques choix qui s’offrent au chef de l’Etat, qui, malgré ses immenses pouvoirs, n’a pas toutes les cartes en mains.



Selon l’enseignant chercheur en Droit public à l’Université de Bambey, Dr Abdoul Aziz Mbodj, « la loi d’habilitation ne peut pas être prolongée, à moins que l’Assemblée nationale vote une nouvelle loi d’habilitation, après avoir été saisie par le président de la République.



Outre, si les conditions qui ont expliqué et fondé l’état d’urgence sont toujours là, rien n’empêche au président de le proroger. C’est une situation exceptionnelle qui a expliqué la proclamation de l’état d’urgence. Donc le président peut encore, après avoir reçu l’autorisation de l’Assemblée nationale, proroger l’état d’urgence « tant que la situation se justifie ».