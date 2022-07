Macky publie le décret portant revalorisation des pensions de retraites

Un clin d’œil aux personnes du 3e âge à la veille des élections législatives du 31 juillet 2022 ? Le Président Macky a Sall a rendu public ce mardi 19 juillet, le décret portant Revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national des Retraites et des pensions militaires d’invalidité, pourtant signé depuis le 30 juin 2022.



« A la suite de la Conférence sociale organisée en avril 2017 et dont le thème portait sur la réforme des retraites au Sénégal, le Gouvernement avait retenu d'assurer le relèvement continu et significatif du niveau des pensions afin d'améliorer la qualité de

vie des retraités. Dans cette perspective, le régime de pension de retraite complémentaire a été institué par la loi n°2018-12 du 30 mars 2018. Cette avancée significative a eu, certes, un impact positif sur la pension des fonctionnaires civils et militaires admis à la retraite après son entrée en vigueur, mais n'a pas amélioré celle de la population plus importante des anciens retraités, hors du périmètre de ce second pilier. », a écrit le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo dans le Rapport de présentation dudit décret.



Avant de poursuivre : « Il s'y ajoute que l'évolution du régime indemnitaire de certains actifs n'étant pas assimilable à une augmentation générale des traitements et salaires du secteur public, lespensions et rentes n'ont pas connu de hausse depuis 2011.

Aujourd'hui, l'embellie financière du Fonds national de Retraites, dont les projections font ressortir une situation excédentaire sur une longue période, milite en faveur d'une revalorisation des pensions et rentes du régime de base ainsi que des pensions militaires d'invalidité aux taux de 10, 12, 15 et 25% selon la hiérarchie ».