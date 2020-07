Maël Thiam (APR) : « Nous sommes un parti politique qui a l’ambition de garder très longtemps le pouvoir »

« Nos ambitions sont très loin de s’arrêter en 2024 ». C’est ce qu’a fait savoir l’Administrateur de l’Alliance pour la République (APR), Maël Thiam, qui informe que son parti a l’intention « de garder très longtemps le pouvoir ».



« Nous sommes un parti politique qui a l’ambition de garder très longtemps le pouvoir. Avec quel leader ? le moment venu, croyez-moi, de la même manière que nous avions bâti un projet avec à la tête le président Macky Sall, en 2012, c’est de la même manière qu’un autre projet sera bâti derrière un leader 2024 », déclare Maël Thiam.



L’invité du Jury du dimanche sur I-radio souligne que cela n’est pas une réponse à la question d’un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Car explique-t-il, « Le président Macky Sall a répondu à cette question du troisième mandat en disant qu’il ne dit ni oui ni non en ce qui concerne sa candidature en 2024. La déclaration de candidature est personnelle ».



Pour M. Thiam, lorsque le chef de l’Etat s’exprime, chacun a le droit d’interpréter à sa manière. Et, persiste et signe l’invité de I-radio, « Il a été suffisamment claire par rapport à la question du 3e mandat et les raisons qu’il a données ont convaincu plus d’un Sénégalais ».



Le 1er vice-président du HCCT (Haut Conseil des Collectivités Territoriales) de conclure : « Aujourd’hui, je crois que ce qui est le plus important c’est de se battre à éradiquer cette pandémie et puis à répondre aux multiples préoccupations des Sénégalais ».