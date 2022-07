Mali: des partis politiques exigent la démission du Premier ministre Choguel Maiga

Onze (11) partis et regroupements de partis politiques ont fait une déclaration commune ce jeudi 21 juillet 2022 pour demander la démission du Premier ministre, Choguel Maiga, qu’ils qualifient de clanique.



« Le Cadre d’échange des partis et regroupements de partis politiques pour une transition réussie au Mali a pris connaissance sur le Site de la Primature de propos du Premier ministre de la Transition suite à la rencontre avec certains acteurs politiques du pays. Le Cadre déplore ces propos qui ne siéent pas pour un Responsable conduisant une transition neutre et consensuelle », peut-on lire dans li document dudit Cadre parvenu à PressAfrik.



Ils poursuivent : « Dans le souci de terminer la transition dans la sérénité, le calme pour un Mali apaisé, le Cadre demande au Président de la Transition de veiller à ce que la Transition soit une période neutre entre tous les acteurs politiques du pays ».