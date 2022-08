Mali: divisions au sein du M5-RFP, les opposants à Choguel Maïga changent de direction

Le mouvement créé il y a deux ans par de nombreux acteurs politiques pour faire front contre l'ex-chef de l'Etat Ibrahim Boubacar Keita connaît des turbulences en interne. A l'origine de ces divisions, les décisions prises par Choguel Maïga, qui est l'un des fondateurs du mouvement, depuis qu'il est Premier ministre. Ses alliés d'hier sont désormais farouchement opposés à ses convictions politiques. Et tous ces dissidents ont donc pris la décision de mettre en place une nouvelle direction au sein du M5-RFP.



« Le conflit qui nous oppose à Choguel Maïga est politique, pointe Koniba Sidibe, président du comité stratégie du mouvement. Nous avons mis ensemble au point ce mouvement M5-RFP avec un objectif très clair : la chute de IBK, la fin des mauvaises pratiques. Il se trouve que, malheureusement, Choguel, dès qu’il a accédé à la primature, a eu d’autres préoccupations. Toutes les mauvaises pratiques de gouvernance contre lesquelles on s’était battu, Choguel les a répétées. »



Et c’est pour cette raison, explique Koniba Sidibe, que décision a été prise de changer la direction du mouvement. « Nous pensons que le peuple malien, l’ensemble des militants et partisans du M5 vont comprendre notre démarche. Parce que la réalité est en train de rattraper Choguel. Les Maliens se posent la question aujourd’hui de qu’est-ce qui a réellement changé ? A part insulter tout le monde. »