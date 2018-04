Manchester City officiellement champion d'Angleterre

Ils auraient préféré exulter le week-end dernier et savourer leur succès à l'Etihad Stadium, avec une victoire contre leur rival. Mais les joueurs de Manchester City devront se contenter cette saison d'un titre acquis vraiment à la maison, non pas dans leur antre, mais sur leur canapé. Car à la surprise générale, après avoir battu les Citizens chez eux (3-2), Manchester United s'est incliné ce dimanche à domicile face à West Bromwich Albion (0-1), dernier du classement. Un résultat qui suffit au bonheur des hommes de Pep Guardiola, sacrés pour la cinquième fois de l'histoire du club, après 1937, 1968, 2012 et 2014.



L'Equipe