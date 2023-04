Manchester United et Harry Maguire prennent cher en Angleterre, deux cadors de Premier League à la lutte pour un champion du monde argentin

Harry Maguire n’est pas épargné après la grosse désillusion de Manchester United, deux grands clubs anglais foncent sur un champion du monde argentin et le FC Barcelone a ciblé un renfort de poids pour son mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



«Sabotage» de Maguire



En Angleterre, on est très dur avec Manchester United, qui a concédé le match nul (2-2) sur sa pelouse contre le Séville FC en quarts de finale de l’Europa League. Les Red Devils menaient 2-0 mais se sont fait remonter dans les 10 dernières minutes, ce qui fait dire au Daily Mail, que c’est un véritable «cauchemar» ! «Deux buts contre son camp en fin de match, l’implosion de United… et une blessure pour Martinez.»



Une fin de match chaotique que toute la presse du pays fracasse comme sur la couverture du Daily Mirror qui estime que «United est parti en 8 minutes.»



Le Daily Star est encore plus véhément et estime que c’est du «sabotage», notamment de la part d’Harry Maguire, auteur du but contre son camp à la 92e minute. Pour le tabloïd, c’est un scandale !

Le Daily Express parle de «double peine» sur sa Une car il y a le match nul, la sortie sur blessure de Lisandro Martinez, et celle Raphaël Varane… Décidément, une sale soirée pour Manchester alors qu’en Espagne Marca estime que «Séville n’abandonne jamais» ! Et oui, le spécialiste de la compétition n’a pas encore dit son dernier mot !



Liverpool et Manchester UNited veulent Mac Allister



Toujours en Angleterre où le mercato fait les gros titres ! Un joueur, champion du monde avec l’Argentine cet hiver, est courtisé par les plus grands clubs de Premier League.



En effet, comme l’indique The Guardian, Alexis Mac Allister, le milieu de terrain de Brighton, est dans le viseur de Liverpool et Manchester United pour le prochain mercato estival. «Brighton n’a pas encore fixé de prix officiel mais discutera avec les clubs intéressés», précise le média. Le départ du milieu de terrain est acté par le joueur et son club.



Son père a d’ailleurs déclaré : «normalement, au prochain mercato, on le verra jouer dans un autre club, nous ne savons pas lequel. Les pourparlers ne font que commencer en général, mais il est fort probable qu’Alexis jouera déjà dans une autre équipe en juillet prochain.»



Le message est clair, Manchester United et Liverpool ont pris une longueur d’avance dans ce dossier ! Affaire à suivre…