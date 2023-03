Marée noire sur la côte philippine après le naufrage d'un pétrolier

Le Princess Empress se rendait mardi de la province de Bataan (nord-ouest), près de Manille, à la province centrale d’Iloilo (centre) lorsqu’il a connu une avarie de moteur et a coulé dans une mer agitée au large de la ville de Naujan dans la province de Mindoro Oriental.

La nappe a atteint la côte à la mi-journée jeudi et semble poursuivre sa dérive plus au sud, a déclaré dans un communiqué la secrétaire d’Etat à l’Environnement, Maria Antonia Loyzaga.

Les forces “sont désormais concentrées sur le nettoyage du littoral” et des plongeurs vont évaluer l’impact sur les récifs, les mangroves et les algues car “une possible contamination pourrait affecter la survie de ces écosystèmes”, a-t-elle ajouté. Le navire est toujours recherché, a déclaré le gouverneur de la province Humerlito Dolor. Les garde-côtes philippins ont d’abord indiqué qu’il s’agissait du diesel alimentant le navire, et non de fioul lourd provenant de sa cargaison.

Mais les résultats d’analyses d’échantillons d’eau ont montré qu’une partie de la cargaison s’était également écoulée au large de la municipalité de Naujan, ont déclaré jeudi les garde-côtes, suscitant des inquiétudes pour la riche vie marine et les récifs coralliens de la région.