Match contre le Bénin et le Brésil : Aliou Cissé convoque 26 joueurs

Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs joueurs pour les prochains matchs de l’équipe du Sénégal. Le sélectionneur des « Lions » a fait appel à plusieurs « Mondialistes » qui avaient raté le dernier rassemblement de mars. Il s’agit d’Abdou Diallo, Nicolas Jackson et Cheikhou Kouyaté. Bamba Dieng et Edouard Mendy sont absents de la liste.



Après avoir validé son ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi 2 juin, la liste des joueurs qui vont affronter le Bénin comptant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 et face au Brésil.



Aliou Cissé a fait appel à plusieurs « Mondialistes » qui avaient raté le dernier rassemblement des « Lions », pour des raisons de blessures. C’est le cas d’Abdou Diallo, Ismail Jakobs ou encore Cheikhou Kouyaté.



Le Lorientais Bamba Dieng et le gardien Edouard Mendy ne font pas partie de la liste des 26 joueurs convoqués.



Pour la fenêtre de juin, le Sénégal se déplacera à Cotonou, le 17 juin, pour affronter le Bénin. La bande à Sadio Mané défiera le Brésil en amical le 20 juin à Lisbonne.