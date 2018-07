Mercato- Real Madrid : réunion d'urgence pour le cas Ronaldo!

Une réunion d'urgence entre Florentino Perez, le président madrilène, et Jorge Mendez, l'agent de Cristiano Ronaldo, devait se tenir mercredi soir ou jeudi au plus tard. Le but: éclaircir l'avenir de la star portugaise, que l'on dit proche de signer à la Juventus de Turin.

L'entrevue entre Perez et Mendez, annoncée par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport et le journal espagnol Marca, pourrait se révéler décisive. Le patron du club merengue ne souhaite en effet pas du tout étirer le feuilleton Ronaldo, sous contrat jusqu'en 2021 avec le Real, rapporte le site d’information Le Matin