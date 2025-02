Microfinance : une hausse de 20,7 % des bénéfices en 2023, portée par le crédit

Le secteur de la microfinance au Sénégal a enregistré une performance notable en 2023, selon le rapport consolidé de la Direction de la réglementation des Systèmes financiers décentralisés (Dr/Sfd). Malgré une baisse des dépôts auprès des institutions financières (-14,7%) et de l’encaisse (-13%), les autres agrégats ont affiché une croissance significative.



L’excédent dégagé par les institutions de microfinance a atteint 14,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de 20,7%par rapport à 2022. Les produits et charges ont progressé respectivement de 12,9% et 4,6%, s’établissant à 173,5 milliards et 158,6 milliards de francs CFA.



Les Sfd visés à l’article 44, considérés comme les locomotives du secteur, ont concentré : « 92,8% des comptes, 97% des dépôts, 97,5% des crédits. » Leur résultat cumulé s’est chiffré à 14 milliards de francs CFA, représentant 94,2% du total.



La microfinance a généré une valeur ajoutée de 89,8 milliards de francs CFA, représentant 0,5% du PIB et 19% de la richesse créée par le secteur financier, selon le rapport. « L’encours total des crédits a augmenté de 18,5%, atteignant 708 milliards de francs CFA, soit 12,2% du crédit intérieur et un taux de financement de 3,9% du PIB. La production de crédit a progressé de 15,6%, atteignant 704,2 milliards de francs CFA, avec 613 567 bénéficiaires. Les crédits de trésorerie représentent 62,8% des financements accordés, suivis des crédits d’équipement (19,2%). Les dépôts ont progressé de 9,5%, atteignant 545 milliards de francs CFA, soit 3% du PIB et 6,1% des dépôts du système financier. Les emprunts contractés par les Sfd ont crû de 4,9%, atteignant 130,6 milliards de francs CFA. Les fonds propres se sont renforcés de 19,1%, atteignant 202,1 milliards de francs CFA. »





Une amélioration de la qualité du portefeuille



Le taux de crédit en souffrance a reculé à 4,7% en 2023, contre 6,8% en 2022, grâce à des restructurations et une meilleure politique de recouvrement. Le taux débiteur moyen du crédit s’est établi à 17% et le taux effectif global à 16%, bien en deçà du seuil réglementaire de 24% maximum.





Le nombre de Systèmes financiers décentralisés (Sfd) s’est stabilisé à 297, avec 999 points de service et 5 159 employés. Le nombre de comptes ouverts a atteint 4 207 264, enregistrant une hausse de 7,2%, portant le taux de pénétration à 23,2% et le taux d’accès corrigé à 19%. Les immobilisations nettes ont bondi de 31,8%, atteignant 47,3 milliards de francs CFA.



Perspectives

Malgré une baisse des dépôts auprès des institutions financières, le secteur de la microfinance continue de jouer un rôle clé dans le financement de l’économie sénégalaise. Avec une croissance robuste du crédit, une rentabilité en hausse et une meilleure maîtrise des créances en souffrance, les Sfd confirment leur contribution essentielle à l’inclusion financière et au développement économique du pays.