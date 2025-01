Mines illégales en Afrique de l'Ouest : 200 personnes arrêtées, selon Interpol

Une opération visant les activités de mines illégales au Burkina Faso, en Gambie, Guinée et au Sénégal a permis l'arrestation de 200 personnes entre juillet et octobre 2024, a annoncé Interpol ce 14 janvier 2025 dans un communiqué.



En Afrique de l'Ouest, une opération baptisée « Sanu », en quatre mois, a permis d'arrêter plusieurs centaines de personnes impliquées dans l'orpaillage illégal. C'est Interpol, l'organisation internationale de coopération judiciaire, qui est à l'origine de ce vaste coup de filet.



Une opération « grand ménage » donc, dans le secteur de l'extraction illégale d'or en Afrique de l'ouest, avec quatre pays concernés : le Sénégal, la Gambie, le Burkina Faso et la Guinée.



Entre les mois de juillet et d'octobre 2024, l'organisation internationale de police criminelle, en mobilisant une centaine d'agents dans ces pays, a pu arrêter 200 personnes impliquées dans cette activité clandestine.