Modernisation des aéroports du Sénégal : Macky demande à son ministre des Transports aériens d'accélérer la cadence

Le Président de la République, Macky Sall, a demandé à son ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, de démarrer, dans les meilleurs délais, les travaux de réhabilitation des aéroports du Sénégal. Ce projet est financé à hauteur de 100 milliards de FCFA par l’Etat du Sénégal.



« Le Chef de l’Etat, au titre de l’accélération du programme de modernisation des aéroports du Sénégal, a demandé au Ministre du Tourisme et des Transports aériens de prendre toutes les dispositions pour faire démarrer, dans les meilleurs délais, les travaux de réhabilitation des aéroports, financés par l’Etat du Sénégal à hauteur de 100 milliards de FCFA, avec la première infrastructure prévue, celle de Saint-Louis », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 12 août 2020,.



Par ailleurs, le chef de l'Etat « a, demandé au Ministre des Transports aériens et au Ministre de l’Economie de tenir compte des propositions présentées par le Collectif des Prestataires et Investisseurs sénégalais de l’Aéroport International Blaise Diagne, dans le cadre du soutien au secteur privé sur la plateforme aéroportuaire « AIBD »», informe la même source.