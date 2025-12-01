Mondial féminin de Handball 2025 : le Sénégal bat l’Iran et se qualifie au tour principal

Après deux contre-performances lors de leurs matchs d’ouverture face à la Hongrie (26-17) et à la Suisse (25-24), les « Lionnes » devaient impérativement réagir ce lundi 1er décembre 2025. Sérieuses et appliquées, elles ont dominé l’Iran (31-20) et décrochent ainsi leur qualification pour le tour principal, confirmant leur ambition dans ce Mondial de handball féminin 2025.



Après leur première qualification historique en 2023, Toubissa Elbeco et ses coéquipières savourent cette nouvelle réussite avant de se tourner vers la suite de la compétition, avec l’objectif de faire mieux que lors de la 26e édition, où elles avaient terminé 18e sur 32 équipes.



Lors de ce match, la « Lionne » Gnonsia Niombla a été élue MVP pour sa prestation solide, tandis que sa coéquipière Raïssa Dapina, auteur de 6 buts, se classe co-meilleure buteuse avec l’Iranienne Hayineh Karimi.

