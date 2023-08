Mondiaux d'athlétisme: le Burkinabè Hugues Fabrice Zango remporte la médaille d'or au triple saut

Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze olympique à Tokyo, a livré un concours de haut niveau avec quatre saut à plus de 17,20 m. Il s'empare de la médaille d'or devant deux Cubains, Lazaro Martinez, médaillé d'argent avec un triple bond mesuré à 17,41 m et Cristian Napoles, qui a réalisé un centimètre de moins (17,40 m), son record. Zango a pris la première place en l'absence de la star de la discipline, le Portugais Cristian Pichardo, et après la blessure du jeune prodige jamaïcain, Jaydon Hibbert, victime d'un problème musculaire durant le concours.