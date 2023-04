Mystérieux incendie à la CDC: les serveurs de stockage des données consumés, un ordinateur porté disparu

Un incendie s’est déclaré au siège de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les flammes ont consumé les serveurs de stockage des données ainsi que les armoires abritant les «Switchs». L’incident s’est produit le 16 mars dernier, jour des manifestations lors du procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Une plainte a été déposée.



Selon le journal "Les Echos" qui donne l'information, le feu s’est auparavant déclaré au 3ème étage qui abrite le parc informatique de la structure et s’est propagé à une vitesse fulgurante jusqu’au 1er étage du bâtiment en question. Les flammes dévastatrices du sinistre ont également atteint d’autres paliers des bureaux de la Caisse des dépôts et consignation.



En l’occurrence les 4ème, 5ème et 6ème étages. Il a fallu une prompte intervention, mais musclée, des sapeurs-pompiers pour circonscrire en un tour de main l’incendie, puis limiter les dégâts matériels.



Le journal d’informer que tous les serveurs de stockage des données de la CDC ainsi que les armoires abritant les «Switchs» ont été littéralement consumés par les flammes.



La Division des investigations criminelles (Dic) a ouvert une enquête suite à une plainte contre X déposée par Ibrahima Traoré, directeur judiciaire de la structure.



Les premiers éléments de l’enquête avancent la thèse d’un incendie volontaire. D’autant que, souligne la même source, le feu s’est déclaré à l’étage qui abrite le parc informatique. Les interlocuteurs du journal sont d’autant plus soupçonneux que les enquêteurs qui ont relevé la disparition mystérieuse de l’ordinateur d’un agent de la CDC nommé C. F.



Est-ce un sabotage ? Cet incendie n'a-t-il pas de lien avec le procès en diffamation de l'affaire du Prodac ? Les investigations des enquêteurs nous édifieront.