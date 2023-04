NBA : comment la fille de DeRozan a aidé Chicago à remporter la victoire

Les Chicago Bulls ont remporté le duel des play-in contre les Raptors de Toronto hier mercredi (109 -105) et peuvent encore espérer participer aux séries éliminatoires.



La star de la soirée était Diar DeRozan, fille de DeMar DeRozan de Chicago, âgée de 9 ans. Elle s'est assise au premier rang et criait à chaque lancer franc des joueurs du Toronto. Au final, les Raptors ont raté un total de 18 lancers francs, dont onze aux troisième et quatrième quarts-temps.



Selon le quotidien allemand Bild, DeMar DeRozan a expliqué lors de la conférence de presse qu'il devait désormais de l'argent à sa fille après sa performance. Et: "Il y a eu un lancer franc, quelqu'un a raté et j'ai regardé en arrière et je me suis dit, putain, c'est ma fille qui crie?"



Mais elle ne sera pas là pour le match décisif de vendredi à Miami. Elle doit retourner à l'école.



Le dixième de la saison régulière de la Conférence Est affrontera le Miami Heat vendredi soir. Le vainqueur du duel rencontre les Milwaukee Bucks au premier tour des playoffs.



Les noms des quatre formations repêchées seront alors connus. Elles rejoindront les douze meilleures équipes de la saison régulière (six par conférence), et les grandes manoeuvres pourront débuter.