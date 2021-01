Naples, Milan AC, Torino et West Ham s'arrachent Boulaye Dia

L’attaquant de Reims, Boulaye Dia, explose à la face de la L1, mais également de l’Europe. Après un parcours chaotique – il a arrêté un temps le football pour devenir électricien et jouait encore en N2 il y a trois ans à Jura Sud –, l’international sénégalais a trouvé la lumière ces derniers mois pour s’imposer parmi les buteurs les plus redoutables du Championnat et les potentiels les plus prometteurs. À 24 ans, c’est encore un joueur «neuf», ce qui attire fatalement les convoitises.



Si West Ham (Premier League) a, comme l’ont révélé plusieurs médias, formulé une offre récemment, elle a été repoussée par le club champenois car elle n’atteignait pas les 15 M€, somme plancher en dessous de laquelle Reims ne veut pas descendre pour son joyau.



Naples, Milan, Torino, West Ham...

Le club anglais, séduit par son profil, a estimé qu’il s’agissait d’une somme un peu trop élevée pour un joueur finalement assez inexpérimenté. Les Hammers vont continuer à le suivre, mais ne sont plus les seuls sur le coup. Trois clubs italiens, le Napoli, le Milan AC et le Torino, sont intéressés, pour cet hiver ou l’été prochain. Une rencontre a même été organisée entre l’entourage de Boulaye Dia et deux des trois formations transalpines, Naples et Milan.



Des approches qui font réfléchir le joueur, certaines offres étant difficiles à refuser, notamment sur le plan sportif. Mais il n’est pas question pour autant de bouger pour bouger. L’attaquant et ceux qui le conseillent estiment qu’il peut être intéressant de terminer la saison à Reims, histoire d’avoir un peu de bagages avant de prendre la route. Ils pensent qu’avec un peu d’expérience en plus, le talent du joueur lui permettra d’avoir d’aussi belles propositions cet été, voire de plus alléchantes.



Avec France Football