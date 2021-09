Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne électorale

L'ancien Président français Nicolas Sarkozy a été condamné, ce jeudi 30 septembre 2021, à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne électorale par la juge Caroline Viguier.



Le tribunal précise cependant que « la peine sera aménagée et exécutée sous le régime de la surveillance électronique ». L’ancien président de la République n’ira donc pas en prison.



Cofondateur et patron de Bygmalion, Bastien Millot a été condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis pour « complicité d’usage de faux », « complicité d’escroquerie » et « complicité de financement illégal de campagne électorale ». Sa peine est aménageable avec un bracelet électronique. Il est également condamné à 100 000 euros d’amende.



Aussi, Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, est condamné à trois ans de prison dont un avec sursis. Il est reconnu coupable d’abus de confiance et de complicité de financement illégal de campagne électorale. La partie ferme de sa peine pourra être aménagée sous bracelet électronique. Il est également condamné à une privation de droits d’éligibilité pendant trois ans